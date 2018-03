Importzölle: Elon Musk fordert von Trump höhere Zölle auf importierte Autos

New YorkElon Musk ist frustriert: Seit Monaten kämpft der Tesla-Chef für den Bau einer Fabrik in China und gleichzeitig gegen Regulierungen des Landes. Mit Tweets richtet er sich direkt an US-Präsident Donald Trump und unterstützt dessen Forderung nach höheren Zöllen für importierte Autos - laut Musk sollte es eine Anpassung geben. In einer Twitter-Serie kritisiert der Unternehmer die ungleichen Einfuhrreglungen der beiden Länder.