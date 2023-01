Ein erfolgloser Aktienverkauf wäre ein herber Rückschlag für den Konzern gewesen. Dieser hatte in den letzten Tagen immer wieder erklärt, dass die Investoren an seiner Seite stünden und das Aktienangebot zustande kommen werde. Nach dem Vorwurf der Marktmanipulation durch den US-Leerverkäufer Hindenburg Research haben die Firmen des indischen Konglomerats Adani Group insgesamt 65 Milliarden Dollar an Wert verloren. Adani selbst ist auf der „Forbes“-Liste der Super-Reichen von Platz drei auf Platz acht gerutscht.