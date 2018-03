Indischer Stahlmarkt: Tata Steel will insolventen Rivalen Bhushan übernehmen

MumbaiDer indische Stahlkonzern Tata Steel übernimmt in seinem Heimatland den hochverschuldeten Rivalen Bhushan Steel. Tata Steel setzte sich mit seinem Angebot bei den Bhushan-Gläubigern durch, wie das Unternehmen am Freitag in Mumbai mitteilte. Die Höhe der Offerte nannte der Konzern nicht. Die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen.