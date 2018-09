Industrial Solutions Problemtochter von Thyssen-Krupp erhält Großauftrag aus Ungarn

DüsseldorfDie schwächelnde Thyssen-Krupp-Tochter Industrial Solutions hat in Ungarn einen Großauftrag an Land gezogen. Thyssen-Krupp errichte für den Öl- und Gaskonzern MOL einen Chemiekomplex, teilte der Konzern am Mittwoch mit. MOL investiere insgesamt in den Anlagenkomplex 1,2 Milliarden Euro. Ein Großteil davon entfalle auf Industrial Solutions.