Industrie Asienchef Markus Kamieth wird BASF-Vorstandsvorsitzender

Der für das Asiengeschäft von BASF zuständige Vorstand Markus Kamieth wird künftig an der Spitze des weltgrößten Chemiekonzerns stehen. Kamieth wird den bisherigen Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller Ende April ablösen, wie BASF am Mittwoch mitteilte. Der 53-jährige galt neben Technologiechefin Melanie Maas-Brunner, die das Unternehmen verlassen wird, als Favorit für den Posten. Der promovierte Chemiker Kamieth arbeitet bereits seit 1999 für BASF, seit 2017 ist er Mitglied des Vorstands. Derzeit sitzt er in Hongkong.