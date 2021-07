Industrie: Autozulieferer Magna übernimmt Veoneer für 3,8 Milliarden Dollar

Der österreichisch-kanadische Autozulieferer Magna will sein Geschäft mit Fahrer-Assistenzsystemen ausbauen und übernimmt dafür den schwedischen Spezialisten Veoneer für 3,8 Milliarden Dollar. Magna zahle 31,25 Dollar je Aktie in bar, teilten die beiden Unternehmen in der Nacht zum Freitag mit. Zum Schlusskurs von Donnerstag war Veoneer an der Börse rund 2,23 Milliarden Dollar wert.