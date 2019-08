Industrie: Deutsche Chemiebranche warnt vor Aufrüsten Chinas in der Forschung

Frankfurt Die deutsche Chemie-Industrie warnt vor einem Aufrüsten Chinas in der Forschung und Entwicklung. Das Land gebe dafür hohe Summen aus und habe beträchtlich aufgeholt, teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Donnerstag in Frankfurt mit. „Die Volksrepublik hat es geschafft, in nur 17 Jahren nach den USA die Nummer zwei der internationalen Standorte für Forschung und Entwicklung in der Chemie zu werden“, sagte Thomas Wessel, Vorsitzender des VCI-Ausschusses Forschung, Wissenschaft und Bildung.