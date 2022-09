Industrie: Deutsche Maschinenbauer erwarten 2023 Produktionsrückgang

Die Firmen spürten in puncto Inflation zwar leichte Entspannung. „Nichtsdestotrotz bleibt der Kostendruck – vor allem wegen der Energiekrise - enorm hoch und könnte sich in den kommenden Monaten noch verschärfen“, warnte Smith. Die Hersteller blickten nach wie vor pessimistisch in die Zukunft. „Aber obwohl sich der Jobaufbau verlangsamt hat, gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass im Verarbeitenden Gewerbe im großen Stil Stellen abgebaut werden.“