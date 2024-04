Industrie Deutsche Produktion mit stärkstem Anstieg seit gut einem Jahr

Industrie, Bau und Energieversorger stellten im Januar zusammen 2,1 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit Januar 2023, als es 2,9 Prozent waren. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet, nachdem es im Januar bereits ein Wachstum von 1,3 Prozent gegeben hatte.