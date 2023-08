Industrie: E-Autohersteller BYD kauft China-Geschäft des US-Zulieferers Jabil Circuit

Jabil hatte erst in diesem Monat ein Unternehmen mit Produktionsstätten in Chengdu und Wuxi gegründet. BYD will mit dem Deal seinen Kundenstamm, sein Produktportfolio und das Geschäft mit Smartphone-Komponenten von BYD Electronic (BE) erweitern und „die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit verbessern und eine langfristige, nachhaltige Entwicklung sicherstellen“, erklärte BYD in einer Börsenmitteilung.