Industrie IG Metall fordert sechs Prozent mehr Lohn für Stahlkocher

„Der wirtschaftliche Aufwärtstrend in der Stahlindustrie hält an“, sagte Giesler. Daran wollten die Beschäftigten von Konzernen wie Thyssen-Krupp, Arcelor-Mittal und Salzgitter teilhaben. Das zusätzliche Urlaubsgeld solle auch in freie Tage umgewandelt werden können. Es gebe in der Branche zwar bezahlten Urlaub, ein zusätzliches Urlaubsgeld wie anderswo gebe es aber nicht.