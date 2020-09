Industrie IG Metall fordert stärkeres Engagement des Staats bei Stahl

Der nordrhein-westfälische Bezirksleiter der IG Metall, Knut Giesler, sprach sich für den Fall einer weiteren Verschärfung der Krise für eine Beteiligung des Staates an Thyssen-Krupp aus. Das Unternehmen sei in NRW „systemrelevant“. Es gehe um mehr als 100.000 Arbeitsplätze, die insgesamt am Stahl hingen. Deshalb sei die Politik in der Verantwortung. Sie müsse die Entwicklung genau beobachten.