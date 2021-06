Industrie: Maschinenbau verzeichnet Auftragsplus von mehr als 70 Prozent

Der Aufschwung der deutschen Maschinenbauer gewinnt an Fahrt. Die Orderbücher füllten sich im April mit einem Plus von 72 Prozent rasant, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr waren aber bereits erste Effekte aus der Coronakrise spürbar. Damals brachen die Bestellungen um 31 Prozent ein.