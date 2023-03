Industrie: Mischkonzern Adani zahlt Milliardenkredit vorzeitig zurück

Es ist das erste große Investment seit der Attacke des US-Leerverkäufers Hindenburg. Dieser hatte in einem Bericht vom 24. Januar massive Vorwürfe erhoben. So solle die Gruppe Aktienkurse manipulieren und Offshore-Steuerparadiese nutzen. In Folge dessen hatten die insgesamt sieben börsennotierten Unternehmen der Adani-Gruppe zusammen etwa 120 Milliarden Dollar an Marktwert verloren.