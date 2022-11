Industrie: Rheinmetall übernimmt spanischen Munitionshersteller

Das spanische Unternehmen werde auf einen Wert von 1,2 Milliarden Euro taxiert. „Angesichts des absehbar großen Bedarfs in vielen Ländern will sich Rheinmetall für erwartete Neuausschreibungen zur Munitionsbeschaffung bestmöglich aufstellen“, heißt es in der Mitteilung. Rheinmetall weist darauf hin, dass es in Europa mittlerweile Engpässe bei der Herstellung von Munitionspulver gibt.