Industrie: Stahlhändler Klöckner & Co baut 1000 Stellen ab

Der von der Coronakrise gebeutelte Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) will die Digitalisierung vorantreiben und dabei etwa 15 Prozent der Stellen abbauen. „Die Krise ist eine enorme Chance, um bestimmte Themen schneller umzusetzen“, erklärte Vorstandschef Gisbert Rühl am Montag in einer Telefonkonferenz.