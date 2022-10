Industrie: Stahlhändler Klöckner & Co kappt Gewinnprognose

Das teilte Klöckner & Co (KlöCo) am Dienstag nach Börsenschluss mit. Damit liege das Ergebnis unter der bisherigen Prognosespanne von 50 bis 100 Millionen Euro. Als Grund führte das Management eine unvorhergesehene Bestandsabschreibung zum Quartalsende in Folge der fallenden Stahlpreise sowie einer Bestandsreduktion an.