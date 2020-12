Industrie Stephan Weil hält Stahlfusion von Salzgitter und Thyssenkrupp für unnötig

„Wenn Nordrhein-Westfalen sich nicht an Thyssenkrupp beteiligen will, wird das seine Gründe haben“, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Es könne dann doch eigentlich „nicht sonderlich verwunderlich sein“, dass die Salzgitter AG und das Land Niedersachsen als ihr größter Anteilseigner der Bildung einer „Deutschen Stahl AG“ aus beiden Firmen eher skeptisch gegenüber stehen. „Ich bin ziemlich sicher: Es wird ein Survival-of-the-fittest geben, nicht unbedingt ein Survival-of-the-biggest.“