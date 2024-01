Industrie: Thyssen-Krupp-Chef wirbt bei Investoren um Vertrauen

Thyssen-Krupp-Chef Miguel Lopez wirbt zum Jahresbeginn bei Mitarbeitern und Investoren um Unterstützung für seine Strategie. „Wir müssen die Börsen und Finanzmärkte wieder stärker für uns begeistern“, erklärte der Manager in einem am Montag der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief an die Mitarbeiter. „Nur dann können wir mehr investieren und bleiben Arbeitsplätze dauerhaft sicher.“