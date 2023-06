Industrie Thyssenkrupp gibt Startschuss für Börsengang von Wasserstofftochter Nucera

Die Aktienplatzierung solle bis zur Sommerpause über die Bühne gehen, wenn das Marktumfeld mitspielt. Nucera entwickelt Anlagen, mit denen grüner Wasserstoff produziert wird, der wiederum eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielt.



Thyssenkrupp hält rund 66 Prozent der Anteile an Nucera, der italienische Konzern De Nora 34 Prozent. Die Gesamtzahl der Aktien, die im Rahmen des Börsengangs angeboten werden sollen, sowie andere relevante Bedingungen würden vor dem Start des IPO festgelegt, teilte der Konzern mit. Thyssenkrupp wolle langfristig als Aktionär beteiligt bleiben und die Mehrheit behalten. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Freitag von Insidern von den Plänen erfahren.