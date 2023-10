Industrie- und Automobilzulieferer Stabilus: Stabilus baut mit Übernahme von Destaco Automatisierungsgeschäft aus

Der Koblenzer Industrie- und Automobilzulieferer Stabilus will mit dem Kauf des US-Automatisierungsspezialisten Destaco sein Industriegeschäft stärken. Der Kaufpreis betrage 680 Millionen Dollar, teilte Stabilus am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung mit. Destaco verfüge über eine starke Position im Wachstumsmarkt der Industrieautomation, sagte Stabilus-Chef Michael Büchsner.