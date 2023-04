Industriebranche Scholz eröffnet die Hannover Messe 2023

Ein Kernthema sind Technologien für Klimaschutz und die effizientere Nutzung von Energie. Zudem geht es um Künstliche Intelligenz (KI), spezielle Datenräume für besser abgestimmte Prozesse in der Industrie und den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Ein weiterer Schwerpunkt sind Recycling-Verfahren. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kündigte eine Mahnwache vor dem Kongresszentrum an – mit dieser soll die Verletzung der Rechte indigener Völker durch ein Bergbauprojekt in Indonesien kritisiert werden.



