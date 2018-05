Industriedienstleister: Bilfinger bekommt Großauftrag von Linde in den USA

FrankfurtDer Industriedienstleister Bilfinger hat sich in den USA einen Großauftrag von Linde zum Bau einer Polypropylenanlage für den Hersteller Braskem gesichert. Das über zwei Jahre laufende Projekt in Texas habe ein Gesamtvolumen von 675 Millionen Dollar (563 Millionen Euro), teilte Bilfinger am Montag mit.