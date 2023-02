Industriedienstleister: Restrukturierung belastet Gewinn von Bilfinger – neue Wachstumsziele ausgegeben

Ertragspotenzial sieht der Chef des Mannheimer Traditionsunternehmens in der Standardisierung von Angeboten. „80 Prozent dessen, was wir tun, ist dasselbe - ob bei Ölplattformen, Pharma- oder Chemieanlagen.“ Rohrleitungsbau oder Industriewartung seien einheitliche Leistungen, die in allen Märkten weltweit angeboten werden könnten. „Das ist wie ein Baukastensystem.“