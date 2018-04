Industriegase-Fusion: Linde und Praxair kündigen Squeeze-Out an

Linde sieht sich vor der Fusion in guter Form. Zwar ging der Umsatz wegen des schwachen Dollars zurück. Der operative Gewinn (Ebitda) legte jedoch im ersten Quartal um 3,8 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro zu, wie Linde am Mittwoch in München mitteilte. Ohne Währungseffekte hätte sogar ein Plus von zwölf Prozent zu Buche gestanden. Analysten hatten einen Rückgang erwartet.