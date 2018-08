Industriegase-Hersteller: Brasilianische Wettbewerbshüter für Fusion von Linde und Praxair

Linde und Praxair haben eine weitere Hürde auf dem Weg zum größten Industriegase-Hersteller genommen. Man habe die Zustimmung der Kartellbehörde in Brasilien bekommen, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Die Münchner Linde AG hatte bereits im Juli erklärt, ihr gesamtes Brasilien-Geschäft im Zuge der Fusion an den kleineren Rivalen Messer abzugeben, der sich mit dem Finanzinvestor CVC zusammengetan hat. Die Behörde in Brasilien sei mit dem Käufer einverstanden, hieß es nun. Das Geschäft in dem südamerikanischen Land ist Teil eines Pakets von Beteiligungen mit einem Umsatzvolumen von rund 1,4 Milliarden Euro, über dessen Verkauf sich Linde mit Messer und CVC geeinigt hat.