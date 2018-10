Industriegase-Hersteller Fusion von Linde und Praxair überwindet letzte Hürde

Die US-Wettbewerbsbehörde FTC hat der Fusion der Industriegase-Konzerne Linde und Praxair einem Magazinbericht zufolge grünes Licht gegeben. Das „Manager Magazin“ berichtete am Donnerstag ohne Angabe von Quellen, die FTC habe am Mittwoch dem Führungsgremium von Praxair mündlich ihre Zustimmung mitgeteilt. Ein schriftliches Dokument solle in den nächsten Tagen folgen. Ein Linde-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern. Der Münchner Konzern hatte am Montagabend mitgeteilt, man habe sich auf Arbeitsebene mit der FTC geeinigt, die Zustimmung der Führungsetage („Commissioner“) der Behörde stehe aber noch aus. Linde und Praxair hatten den Amerikanern weitere Zugeständnisse gemacht, die die Sinnhaftigkeit des Zusammenschlusses aber nicht gefährden sollen.