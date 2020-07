Industriegase-Konzern BaFin verhängt Bußgeld gegen Linde

So bestätigte Linde am 16. August 2016 Gespräche mit Praxair. Den Abgang von Exchef Wolfgang Büchele sowie Exfinanzvorstand Georg Denoke kommunizierte Linde dann am frühen Abend des 13. September 2016 - und das, obwohl Informationen dazu zuvor an einen Journalisten weitergegeben worden waren. Der BaFin ging es darum, ob Linde Ad-hoc-Pflichten eingehalten hat.