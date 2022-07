Industriegase-Konzern: Rückzug aus Russland kostet Linde fast eine Milliarde – doch die Prognose steigt

Linde hatte das Neugeschäft in Russland gestoppt und plant für das zweite Halbjahr dort keine Umsätze mehr. In der Anlagen-Sparte hatte der Konzern Projekte im Volumen von rund zwei Milliarden Dollar in den Büchern – etwa für Anlagen zur Gasverflüssigung, die zum Teil vom russischen Erdgasriesen Gazprom stammten.