Industriegase-Konzern US-Kartellbehörde winkt Linde-Praxair-Fusion durch

Der fusionierte Industriegase-Konzern Linde darf nach monatelangem Warten wohl bald auch am Markt als Einheit auftreten. Die US-Kartellbehörde FTC hat die endgültigen Auflagen festgelegt, unter denen sie den Zusammenschluss mit Praxair zum weltweit größten Gasekonzern genehmigen will, wie sie in der Nacht zum Freitag mitteilte. Linde muss danach wie geplant neun Standorte in den USA an vier verschiedene Unternehmen verkaufen. Die Frist zum Verkauf von Unternehmensteilen läuft am Freitag aus. Sie war wegen des Haushaltsstreits in den USA, der weite Teile der Verwaltung Anfang des Jahres lahm gelegt hatte, um vier Wochen verlängert worden. Bis zur endgültigen Genehmigung müssen sich die Fusionspartner Linde und Praxair im operativen Geschäft wie Konkurrenten verhalten.