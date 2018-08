Industriegasehersteller: EU-Kommission erlaubt Fusion zwischen Linde und Praxair

MünchenDie Industriegase-Konzerne Linde und Praxair haben eine wichtige Hürde auf dem Weg zu ihrer milliardenschweren Fusion übersprungen. Die EU-Kommission gab den Zusammenschluss am Montag unter Auflagen frei. „Mit dem Beschluss stellen wir sicher, dass der Zusammenschluss von Praxair und Linde keine weitere Konzentration in Europa bewirkt und dass die Kunden auf den einschlägigen Märkten weiterhin von den Vorteilen des Wettbewerbs profitieren können“, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Montag.