Industriegasehersteller: Taiyo kauft Praxair-Teile für 5 Milliarden Euro

Die EU-Kommission hatte angekündigt, bis zum 24. August zu entscheiden, ob sie der Fusion zustimmt. Linde bekräftigte am Donnerstag, der Zusammenschluss solle im zweiten Halbjahr 2018 vollzogen werden. Erst wenn das gesamte Vorhaben in trockenen Tüchern ist, geht das Praxair-Geschäft in Europa tatsächlich an Taiyo.