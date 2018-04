Industriegasekonzern: Linde-Gewinn zieht vor der Fusion mit Praxair deutlich an

MünchenDer Industriegasekonzern Linde sieht sich vor der Fusion mit dem US-Rivalen Praxair in guter Form. Das operative Ergebnis sei in den ersten drei Monaten des Jahres währungsbereinigt um zwölf Prozent auf 1,08 Milliarden Euro gestiegen, teilte Linde am Mittwoch in München mit. Experten hatten einen leichten Rückgang erwartet. Auch der Nettogewinn legte kräftig zu.