 Industriegaskonzern: Linde kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an

GuildfordDer Industriegasekonzern Linde will nach dem Zusammenschluss mit Praxair die Aktionäre mit einem Aktienrückkauf im Umfang von bis zu einer Milliarde US-Dollar locken. Das Unternehmen sei aktuell gut genug positioniert und verfüge über genügend freie Mittel, erklärte der neue Konzernchef Steve Angel am Montag laut Mitteilung in Guildford. In der südenglischen Stadt ist die Hauptverwaltung der Linde plc ansässig, die als Holding die Geschäfte beider Konzerne bündelt.