Industriekonzern Chemikalie aus BASF-Stammwerk in den Rhein gelaufen

01. März 2019

Industrieanlagen auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen. Bild: dpa Bild:

Eine Chemikalie ist in der Kläranlage des BASF-Stammwerks in Ludwigshafen in „erhöhter Konzentration“ festgestellt worden und auch in den Rhein gelaufen. Von einer Gefährdung für Wasserorganismen geht BASF nicht aus.