Industriekonzern Finanzinvestor Cevian verkauft größten Teil seines Thyssen-Krupp-Pakets

Der schwedische Finanzinvestor Cevian hat sich weitgehend von seiner Beteiligung an dem Industriekonzern Thyssen-Krupp getrennt. „Gestern hat Cevian Capital seine Beteiligung an Thyssen-Krupp auf einen restlichen Anteil von unter ein Prozent reduziert“, teilte der Investor am Dienstag auf Anfrage mit. Dies sei eine Entscheidung, die Cevian im Rahmen einer regelmäßigen Portfolioanpassung getroffen habe.