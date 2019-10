Industriekonzern: GE friert Betriebsrenten für 20.000 US-Mitarbeiter ein

Der angeschlagene Mischkonzern General Electric will die Betriebsrenten für 20.000 Mitarbeiter in den USA einfrieren. Damit sollten die Pensionsverpflichtungen um fünf bis acht Milliarden Dollar reduziert werden, teilt GE mit. Davon betroffen sind auch 700 Beschäftigte, die vor 2011 in das Management aufgestiegen sind. Betriebsrentenempfänger seien von den Kürzungen ausgenommen.