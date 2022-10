Industriekonzern: General Electric senkt nach Gewinneinbruch Prognose – Aktie fällt

Dazu kommt eine schwache Entwicklung bei erneuerbaren Energien, weil steuerliche Vorteile in den USA auslaufen und für Unsicherheit sorgen. Der Konzern musste 500 Millionen Euro an Garantien und Rückstellungen für das Geschäft bilden, in dem GE im Gesamtjahr rund zwei Milliarden Euro Verlust erwartet. Ein Sparprogramm mit Stellenstreichungen im Geschäft mit Windkraft an Land (onshore) ist schon aufgelegt, das soll 500 Millionen Dollar Einsparungen pro Jahr bringen. Rund 20 Prozent der Jobs würden gestrichen, sagte GE-Chef Culp am Dienstag. 2024 solle das Geschäft profitabel arbeiten.