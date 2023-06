Industriekonzern: IG Metall ruft zur Demo bei Thyssen-Stahl auf – Habeck eingeladen

Im Gegensatz zum niedersächsischen Konkurrenten Salzgitter fehlt Thyssen-Krupp Steel Europe bislang eine konkrete Förderzusage über die Beteiligung des Bundes an dem Bau einer so genannten Direktreduktionsanlage. Thyssen-Krupp will die Anlage Ende 2026 für eine klimafreundliche Produktion von jährlich 2,5 Millionen Tonnen Stahl in Betrieb nehmen.