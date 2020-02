Industriekonzern: IG Metall: Thyssen-Krupp will in Stahlsparte 2800 Jobs streichen

Das Management verstehe die Verärgerung in Hüttenheim, aber dort könne es so nicht weitergehen. „Mit der neuen Option, einen Verkauf oder die Fortführung bis 30. Juni zu prüfen, schaffen wir die nötige Klarheit. Wir werden den Mitarbeitenden in jedem Fall einen Arbeitsplatz an anderer Stelle im Stahl anbieten.“