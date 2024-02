Industriekonzern „Mitbestimmung erhalten“: Mitarbeitende von Thyssen-Krupp protestieren bei Hauptversammlung

Begleitet von Protesten der Mitarbeiter hat sich der neue Chef des Industriekonzerns Thyssen-Krupp, Miguel Lopez, am Freitag in Bochum den Aktionären gestellt. „Es muss möglich sein, klar auszusprechen, dass wir bei Thyssen-Krupp nicht so weitermachen können wie bisher“, hatte der Manager in seiner vorab veröffentlichten Rede für seinen Kurs geworben.