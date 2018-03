Industriekonzern: Rheinmetall profitiert von globaler Aufrüstung – Dividende steigt

DüsseldorfDer Mischkonzern Rheinmetall will im dritten Jahr infolge seinen Aktionären eine höhere Dividende zahlen. Nach kräftigen Gewinnzuwächsen 2017 sollen die Anteilseigner des Rüstungskonzerns und Autozulieferers je Aktie 1,70 Euro erhalten nach 1,45 Euro im Jahr zuvor, wie Konzernchef Armin Papperger am Donnerstag sagte. Für 2018 kündigte der Manager weitere Umsatz- und Gewinnzuwächse an.