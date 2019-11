Industriekonzern: Rheinmetall verzeichnet starke Rückgänge im Autogeschäft

Die schwache Autokonjunktur und Exportbeschränkungen für Rüstungsgüter setzen Rheinmetall zu. Konzernchef Armin Papperger reduzierte daher seine Umsatzprognose für 2019. Er rechne nur noch mit einem Plus von einem Prozent statt wie bisher mit vier Prozent, teilte der Manager am Donnerstag mit. Allein in der Autozulieferung erwarte er einen Rückgang um rund sieben Prozent und damit mehr als das doppelte dessen, was bislang avisiert wurde.