Industriekonzern: Siemens stärkt den Frauenanteil mit IT-Chefin von Osram

Hennig ist bereits seit 25 Jahren in der Informationstechnik (IT) tätig. Eine ihrer ersten Aufgaben wird sein, die Trennung der IT-Systeme der Siemens AG von der abgespaltenen Siemens Energy zu organisieren. Der bisherige IT-Chef Ludwig (57) wolle künftig verstärkt an der Southern Methodist University in Dallas unterrichten, wo er seit sechs Jahren als außerordentlicher Professor Internationale Unternehmensstrategie lehrt, erklärte Siemens.