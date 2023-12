Industriekonzern: Siemens überträgt Siemens-Energy-Paket an seinen Pensionsfonds

Nach LSEG-Daten sind acht Prozent an Siemens Energy rund 700 Millionen Euro wert. Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas werde sein Mandat im Aufsichtsrat der Siemens Energy zur Hauptversammlung am 26. Februar 2024 aufgeben, so der Konzern. Zuletzt hatte Siemens im Juni 6,8 Prozent an der abgespaltenen und an die Börse gebrachten früheren Konzernsparte in das unabhängig verwaltete Pensionsvermögen eingebracht.