Industriekonzern Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Siemens-Mitarbeiter wegen Krim-Turbinen

Siemens sieht sich in der Affäre als Opfer ihrer russischen Kunden. Die Turbinen, deren Wert die Staatsanwaltschaft auf 213 Millionen Euro beziffert, seien für ein Kraftwerksprojekt in Taman im Süden des Landes bestellt und geliefert worden. Dann seien sie aber plötzlich auf der nahegelegenen Halbinsel Krim aufgetaucht, wo sie in neue Gaskraftwerke eingebaut wurden, die die Stromversorgung der Region sicherstellen sollen.