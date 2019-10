Industriekonzern: Stahlhändler Klöckner & Co. kappt abermals Gewinnprognose

Dabei galt Klöckner & Co. bislang als Wunschpartner des Managements, um den Vertrieb der eigenen Stahlprodukte auszuweiten. Denn der Duisburger Stahlhändler verfügt über ein dichtes Netz vor allem in Europa und Nordamerika. In beiden Regionen wäre durch die Fusion der größte Anbieter in einem sonst stark fragmentierten Markt entstanden.