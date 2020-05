Industriekonzern: Thyssen-Chefin fordert mehr Tempo bei Performance-Verbesserung

„Das Unternehmen befindet sich in einer ernsten Situation.“ Wie die meisten anderen Unternehmen müsse auch Thyssenkrupp alles dafür tun, Mittelabflüsse zu vermeiden. Thyssen-Krupp legt am Dienstag Quartalszahlen vor, die nicht rosig sein dürften. Noch in diesem Monat will Merz Eckpfeiler der neuen Strategie vorstellen.