Industriekonzern: Thyssen-Krupp baut Digitalisierung der Aufzugs-Wartung aus

Auch in der spanischen Stadt Valencia solle die U-Bahn, die mehr als 62 Millionen Passagiere im Jahr befördert und 127 Fahrtreppen betreibt, in das Max-Netzwerk eingebunden werden. Das System sammelt in Echtzeit Daten der Aufzüge, die dann in der Cloud ausgewertet werden. So können etwa die Lebensdauer von Komponenten oder eine anstehende Reparatur bestimmt werden.