Industriekonzern: Thyssen-Krupp favorisiert Vollverkauf der Aufzugsparte

16 Milliarden Euro entsprechen der Summe der zuletzt in die Höhe geschossenen Netto-Finanzschulden von 7,1 und der Pensionslasten von rund neun Milliarden Euro. Vorstandschefin Martina Merz will nach eigener Aussage mit dem Verkauf des Tafelsilbers möglichst keine Löcher stopfen, sondern das Geld in Wachstumsgeschäfte investieren. Der einst stolze Ruhrkonzern verbrennt seit Jahren Geld. Neben der operativen Schwäche verfügt der Konzern in Folge des milliardenschweren Fiaskos der Stahlsparte in Amerika nur über eine dünne Kapitaldecke.